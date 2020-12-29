«Лондондаун» рушит материальный «патриотизм из-за бугра». Колонка Николая Столярчука

Конец года нанес сокрушительный удар по последнему прибежищу российских олигархов и просвещенных «патриотов» — это те граждане, которые уехали в США и Европу, а теперь учат нас жить «из-за бугра». Последний оплот «цивилизованного мира» — Британия — в локдауне.

Инфраструктура в агонии. Делать в Лондоне нечего. Пробки на выезд в провинцию. Магазины закрываются. Авиасообщения нет. Еды и других товаров на всех может не хватить, так как фуры из Европы стоят перед туннелем Ла-Манш. Народ по типу Испании и Италии в начале 2020 года стоит в очередях за продуктами. Добил Старый и Новый свет новый штамм вируса.

«Просвещенная общественность» до последнего держалась и не признавала, что на родине спокойнее. Даже когда в США появились миллионы заболевших, они не остановили праймериз и вся эта вакханалия сопровождалась лучшим способом «самоизоляции» — массовыми беспорядками по всей Америке.

С возможным возвращением капитала и элит растет надежда на улучшение российской инфраструктуры как основы развития страны в будущем. Мы с сожалением должны признать, что наша «элита» не всегда отличается от «диктаторов банановых режимов». Все лучшее для себя и своих родных такая «элита» ищет в Европе и Америке. Здесь следует отметить, что мечты российских и египетских «мажоров» похожи — блестящие часы с бриллиантами, бронированные автомобили, костюмы от кутюрье и самолеты. Все эти дорогие «цацки» — лишь верхняя часть айсберга, хоть и приносят нехилый доход США и Европе от беднейших стран мира.

Я сейчас говорю о другой статье доходов западных стран — которые могут быть выше прибыли от торговли оружием и контрабандной скупки либо захвата ресурсов. В это сложно поверить, но такие доходы у западных стран есть. Я предлагаю вам подумать над прибылью США и Европы от продажи «стиля жизни» или «европейской и американской мечты», которая приводит к миграции «элит третьего мира» со своим капиталом в «развитые страны».

Со времен колониальной политики европейским странам надо было внушить угнетаемым народам свое превосходство. Покорность должна была основываться не на страхе и насилии, а быть в «головах». Прежде всего — у местных элит, которые управляли колониями. Постоянные армии в колониях и захваченных странах держать дорого — это поняли еще римляне, поэтому англичане и французы изобрели иной способ управления местными народами и их элитами.

По этой причине каждый африканский тиран и диктатор, каждый шейх или азиатский правитель мечтал «нести бремя белого человека», а колониальные империи этим пользовались. «Просвещенные империи» умышленно не развивали инфраструктуру в своих колониях. За лучшим образованием и медициной из Африки и Азии нужно было ехать в Лондон и Париж.

Дальше — больше. Подобную практику взяли в работу США, но уже в мировом масштабе. Особенно эффективно идеология «американской мечты» сработала против стран социалистического лагеря. Наши ракеты были самыми смертоносными, но мы забыли о том, что природа человека строится на потреблении. Такую политику можно считать фатальной ошибкой стран социалистического лагеря. Из-за дефицита товаров народного потребления советские граждане покупали у спекулянтов американские джинсы и японские телевизоры. Для советских граждан было принципиально иметь отечественный, а не японский магнитофон, но своих товаров на всех не хватало.

Возможно, грандиозная «утечка мозгов» после развала СССР произошла не столько из-за стремления к демократии и свободе, которые пришли на нашу землю в 1991 году. Молодые ученые и инженеры ехали не только за работой, сколько за «мечтой о лучшей жизни» в европейской и американской инфраструктуре, которую вселила им западная пропаганда времен перестройки.

Лидеры западных стран понимают, что отсутствие работы, образования и медицины в неразвитых странах приводит к голоду, миграции, социальной напряженности и революциям. Когда человек занят работой, семьей и строительством загородного дома, ему не до революции и миграции — слишком много дел по хозяйству. Поэтому у неоколонизаторов предусмотрена обратная картина мира для стран третьего мира и своих бывших колоний. Чем больше безработица и нищета — тем больше людей готовы двинуться со своих мест, бросить шалаши и лачуги, отдать свои жизни за небольшую плату ради «демократической или бархатной революции».

Все элиты стран третьего мира и развивающихся стран понимают данную ситуацию. Судите сами: берем логику африканского лидера или российского бизнесмена и чиновника из 90-х. В период «мутной воды» легко «поднять бабло» при наличии определенных талантов и связей, а вот остановить развал страны и поднять экономику — сложно.

Вы заработали денег и построили себе большой дом в Африке. Но вокруг все равно перебои с электричеством и отоплением, болезни, бандитизм и нестабильность власти. Поэтому в доме нужно держать генераторы и другую технику для автономной жизни. А за четырехметровым забором с колючей проволокой жизни нет. Выйти за него опасно. Через него постоянно пытаются перелезть «антисоциальные» элементы, которые хотят вас ограбить. Хуже того — кроме нищих, к вам за забор пытаются попасть бандиты и коллеги в борьбе за власть. Эти ребята страшнее первых — отберут все и, если повезет, оставят жизнь и возможность бежать из страны.

Для необразованных диктаторов и новых русских «понты» и «жизнь одним днем» всегда рождали огромные траты на предметы роскоши, которые можно унести на себе, так как вкладываться в родовой замок в своей стране — рискованно и бесперспективно. Крутой «прикид» и украшения дополняются хорошим лимузином или джипом. Лучше джипом, так как дорог нет. Лимузин нужно возить рядом с собой на эвакуаторе — сплошные расстройства.

Самое главная причина миграции элит — достойный уровень жизни и безопасность в своей стране им сложно обеспечить даже для собственной семьи и всех родственников. Себе дом на африканской «рублевке» построишь, а любимую бабушку из провинции придется везти лечиться в Германию или Израиль.

Руки у местных чиновников опускаются, и мозг начинает работать в сторону собственного обогащения. Страну не поднять, а денег для обеспеченной европейской старости надо заработать. Деньги эти лучше подготовить заранее и перевести в офшоры, европейские банки, чем их можно обезопасить от «коллег по опасному бизнесу и революциям». Сами по себе деньги в Европе и США — вещь проблемная, надо еще доказать их происхождение. Нельзя просто приехать с мешком евро и положить его в банк.

Значит деньги лучше всего инвестировать в бизнес развитых стран или в недвижимость, что ведет к развитию их экономики. У купленных заводов, газет, отелей, домов и пароходов, даже футбольных клубов должны быть управленцы, которые разбираются в местных реалиях. Самый надежный управленец — дети, которые выучились в Европе и США, живут там и пользуются всеми радостями развитой инфраструктуры: от канализации и асфальта до образования и медицины.

Следует отметить, что Европа и США используют не только деньги, привезенные элитами стран третьего мира для развития своей инфраструктуры. Нахождение детей, денег и недвижимости в стране «потенциального противника» — эффективный инструмент внешней политики. Посудите сами, «диктатор» может быть страшным и непреклонным, но зачем его бояться, если его банковские счета и семья находятся в Лондоне и Париже. Там поблизости есть еще и международные суды, в которые можно упечь за геноцид или коррупцию.

Такие зависимые «патриоты» становятся очень слабыми в своих позициях, потому что будущее детей и защита нажитого становятся на первое место перед интересами страны. Очень хорошо, что сейчас в России борются с чиновниками, у которых недвижимость и дети за границей. Никто не имеет ничего против жизни россиян в Европе и США. Но, господа, тогда не надо идти в чиновники, чтобы быть «заложником западных партнеров». Все пути открыты — можно идти в бизнес, а не в «слуги народа».

Часть «патриотов» уже продали свои западные активы и вернули капитал в Россию. Идейные представители истеблишмента, которые всю жизнь мечтали «свалить из Рашки» и жить в просвещенном обществе, возвращаются по причине разрушения комфортной для жизни инфраструктуры.

Отели в Испании денег не приносят. Дома тоже пустуют — только едят деньги на дорогую коммуналку. Да и жить нормально нельзя: там до 21 мая комендантский час, с 23:00 до 6:00 на улицу без надобности не выйдешь.

Отели в Крыму в этот сезон могли бы принести доход, но в них никто из «прозападников» не вложился — боялись американских и европейских санкций. Теперь кусают локти и сами летят отдыхать на курорты Краснодарского края — в Крым пока боятся. Золотые дома, отели так и стоят на приколе в Австрии и Италии. И Лондон теперь не радует. Прямо сериал «Богатые тоже плачут», но нам их не понять.

В новом году хочется пожелать «прозападникам» одного: продавайте свои активы в Европе и США, вкладывайтесь в российские регионы и бизнес! Тогда у нас здесь тоже будут отличные образование, медицина и дороги. Нам жизненно необходимо вкладываться в сферу услуг и сельское хозяйство. Именно сфера услуг быстрее всего развивается в мире в настоящий момент и слабо развита в нашей стране.

Тогда не только элите, но и простому человеку из провинции будет комфортно жить. «Просвещенным» элитам не придется постоянно уезжать в другие страны и «колотить понты» домами в Лондоне, где вас все равно будут считать богатыми иммигрантами и вторым сортом. Пора поднимать Россию и создавать инфраструктуру для жизни и развития патриотизма.