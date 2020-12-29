Врач назвал способы избежать отеков после праздничных застолий

Москва, 29 декабря. Новогодние застолья могут быть чреваты неприятными последствиями в виде отеков. Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что поможет держать в тонусе организм.

Специалист рекомендует отказаться от покупных соков и сладкой газировки в пользу более полезных напитков. Так, можно заварить зеленый чай с размягченным черносливом, апельсином, имбирем и мятой. Такой напиток поможет не только избежать отеков, но и спасет от проблем с пищеварением, передает «Ридус».

«Две столовые ложки зеленого чая заварить литром горячей воды и настоять в течение часа. Сто граммов чернослива промыть и залить горячей водой, дать настояться в течение 5−10 минут. После этого процедить чай, добавить туда размягченный чернослив», — посоветовала Дюваль.

Кроме того, следует исключить употребление хлеба в период праздничных застолий, поскольку он ухудшает процессы брожения в кишечнике и повышает газообразование в организме. Консервированные горошек и кукурузу врач призвала заменить на свежезамороженные смеси, а также снизить потребление сладкого.

Перед новогодним застольем также важно не устраивать себе голодовку. Таким образом происходят нарушения в работе гормонов, что может стать причиной снижения уровня сахара в крови.