Пение Ольги Бузовой вырезали из программы «Вечерний Ургант»

Москва, 29 декабря. Пение Ольги Бузовой, которая поздравляла таким образом своих поклонников в эфире «Вечернего Урганта», вырезали из программы.

Алла Михеева провела «Острый репортаж» для «Вечернего Урганта», пообщавшись с выступавшими на SnowПати 2020–2021 артистами. Она подловила для интервью Бузову, которой сказала о большой любви фанатов к певице. Звезда ответила ей взаимностью и изобразила пальцами сердечко.

Соведущая Ивана Урганта предложила Бузовой поздравить россиян с Новым годом, исполнив песню.

«Вы уверены, что песней? Точно? И вы это не вырежете?» — задала массу вопросов поп-исполнительница.

Алла заверила, что зрители увидят новогоднее поздравление от Ольги. Однако Михеевой все же не удалось сдержать обещание — сразу после кадра, где певица открыла рот, последовал другой сюжет.

Недавно певица Ольга Бузова и ее молодой человек Давид Манукян презентовали новогоднюю песню «Снежинки». В комментариях к записи, где размещена информация о треке, поклонники восторженно встретили композицию. Но хейтеры не оценили совместное творчество исполнителей.