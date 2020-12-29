Киев, 29 декабря. Украина должна прекратить боевые действия в Донбассе и начать выполнять Минские соглашения. Только взаимные уступки позволят остановить войну.

Подобное решение было озвучено украинской журналисткой Олесей Медведевой в эфире местного телеканала. Она заметила, что необходимо обладать определенной политической волей и мужеством, чтобы отвечать за свои поступки. Существует утвержденный и хорошо прописанный механизм, который был утвержден в Совбезе ООН — Минские соглашения. Необходимо начать их исполнение. Часть украинского населения неизбежно воспримет произошедшее в негативном свете.

«Но войны заканчиваются либо победой, либо перемирием», — заметила она.

Победить силой Украина оказалась не в состоянии, Киеву оказалось недостаточно сил для этого. Остался лишь вариант перемирия, которое должно наступить. Необходимо начать переговоры, пойти на уступки. Обе стороны должны чем-то пожертвовать для того, чтобы наступил мир, резюмировала Медведева.

Вооруженные силы Украины участвовали в нескольких провальных операциях на территории Донбасса. Неудачи привели к большим потерям личного состава, и командование ВСУ теперь опасается уголовного преследования за свои промахи.