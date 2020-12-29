«Мягкая сила» Китая вытесняет Францию из Западной Африки

Страны Сахаро-сахельского региона исконно были вотчиной Франции. Все государства — бывшие колонии, связанные политическими, экономическими и военными нитями с Пятой республикой. Официальный Париж по-прежнему сохраняет высокий уровень влияния в регионе, поддерживая постоянные контакты с руководством, однако местное население в подобных действиях видит признаки неоколонизации. У Китайской Народной Республики колоний никогда не было, но развитие страны по экспоненте пробудило в умах руководства имперские амбиции. Действовать методами, которые использовались в начале колониальной эпохи, в современном мире не представляется возможным. На помощь пришла «мягкая сила», и Китай добивается в этом направлении немалых успехов.

В рамках проекта «Сети влияния» автор Telegram-каналам «Пятая республика» рассказывает, как и за счет чего КНР перехватывает инициативу у Франции в Сахаро-сахельском регионе.

Богатый природными ресурсами Сахаро-сахельский регион представляет большой интерес для многих государств мира.

Входящие в него страны являются преимущественно аграрными, с низким уровнем индустриального развития, что дает широкое поле деятельности для развитых стран. Здесь большая численность населения и, как следствие, дешевая рабочая сила. Однако ее квалификация находится на очень низком уровне.

Все страны обрели независимость сравнительно недавно — в 1960 году, и путь ее становления был для них тяжелым. Они так и не смогли окончательно выйти из-под влияния Франции — Пятая республика продолжает видеть в государствах региона свои бывшие колонии. Разница лишь в том, что после после обретения ими независимости Елисейский дворец сменил повелительный тон на назидательный и дает «рекомендации», прикрывая свои истинные намерения желанием оказать помощь.

Руководство Франции поддерживает многосторонние контакты с правительствами стран Сахаро-сахельского региона: по инициативе официального Парижа в 2014 году Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад, по аналогии с G7, сформировали группу G5 Сахель. Основная задача организации — координация регионального сотрудничества для развития региона и обеспечения мира и безопасности на всей его территории. Действительно, Пятая республика ведет активную деятельность по борьбе с терроризмом в этих государствах. В 2014 году в странах G5 Сахель началась крупнейшая на данный момент операция французских Вооруженных сил «Бархан».

Франция действует точно также, как это было в XIX веке, когда она завоевывала эти земли и превращала их в свои колонии — во всех странах региона присутствуют военные контингенты Пятой республики для «борьбы с международным» терроризмом. Однако местное население видит в этом отголоски колониальной эпохи, которые оно не приемлет. Кроме того, «победить терроризм» так и не удалось, страны не развиваются в экономическом плане из-за нехватки инвестиций, а Пятая республика не готова вкладывать необходимые средства. У Парижа их просто нет.

Недовольство сложившейся ситуацией население выражает периодическими акциями протеста и манифестациями.

Подобные события не остаются незамеченными другими игроками на политической арене, которые желают занять место Пятой республики. Наиболее активный из них — Китай.

Руководство КНР внимательно следит за тем, как развивается ситуация в регионе, своевременно использует ее в своих интересах, принимая во внимание удачи и промахи Франции, и незаметно завоевывает расположение как простого населения Сахаро-сахельского региона, так и политической элиты. В данной деятельности Китай прибегает к комплексному подходу — затрагивая разные сферы жизнедеятельности он координирует усилия и охватывает широкие слои населения, чтобы добиться необходимого результата.

Образование — одна из основных проблем стран третьего мира. Осознавая это, Пекин активно продвигает свою «концепцию просвещения с китайской спецификой», в которой делает упор на Институты Конфуция. Сеть учебных заведений, официальной целью которых является популяризация изучения китайского языка, проводит в регионе различные культурные и образовательные мероприятия, направленные на пропаганду позитивного имиджа Поднебесной. На сегодняшний день, во всех странах Сахаро-сахельского региона, за исключением Нигера, представлены данные образовательные учреждения.

Китай также направляет студентов из стран региона в свои высшие учебные заведения: иностранцы получают гранты и стипендии на обучение от правительства КНР. Основной упор делается на специалистов в сфере сельского хозяйства, медицины, строительства автомобильных мостов, гидроэнергетики и нефтехимии. Университеты Поднебесной также активно устанавливают партнерские отношения с образовательными организациями региона и осуществляют поставки необходимого оборудования, в котором они отчаянно нуждаются.

Поддержка специалистов и образовательных учреждений, работающих в вышеуказанных сферах, не случайна. Китай готовит для себя необходимые кадры среди местных жителей, которые впоследствии будут работать на совместных предприятиях. Для стран Сахаро-сахельского региона отношение со стороны КНР является качественно новым — например, доступность образовательных услуг стала спасательным кругом для многих простых жителей. Это приводит к формированию положительного образа Пекина и способствует более тесному взаимодействию китайцев с местными жителями.

В 2016 году председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой создания «Шелкового пути здоровья». Проект реализуется в рамках концепции «Один пояс — один путь», его основная задача — создание единой системы медицинской взаимопомощи между странами нового «Шелкового пути».

В рамках данной инициативы Поднебесная поставляет всем нуждающимся странам медицинское оборудование и китайские фармацевтические средства, на безвозмездной основе строит или ремонтирует лечебные учреждения, направляет специалистов и медицинские бригады. Такой подход особенно актуален для Сахаро-сахельского региона, где подавляющее большинство населения проживает за чертой бедности. Принимая это во внимание, Пекин предлагает бесплатную медицинскую помощь и лекарственные средства, продвигая при этом традиционную китайскую медицину.

Во всех странах региона открыты лечебные учреждения КНР, где наравне с европейскими практиками широко применяются и китайские народные средства. Весомым преимуществом госпиталей Китая в сравнении с французскими является низкая стоимость услуг, что делает их более популярными среди населения, особенно среди бедных слоев.

В 2013 году Поднебесная за свой счет осуществила ремонт и переоснащение больницы в Нджамене, столице Чада, превратив ее в одну из самых передовых. Ежегодно Пекин направляет в Чад десять специалистов для прохождения практики сроком 12 месяцев, оно также безвозмездно предоставило стране медицинское оборудование на сумму в один млн юаней. В больницах местные врачи работают совместно с китайскими специалистами, в том числе проводят хирургические операции под их чутким руководством, повышая профессиональный уровень.

В апреле 2020 года в Буркина-Фасо прилетела группа китайских медицинских экспертов, чтобы помочь местным медикам выработать механизмы по борьбе с COVID-19. Врачи из КНР поделились опытом в борьбе с пандемией и передали оборудование для оказания первой медицинской помощи и средства индивидуальной защиты.

КНР не только строит для нуждающихся стран «Шелкового пути здоровья» лечебные учреждения, предоставляет им необходимые медикаменты и специалистов, но и помогает самостоятельно создавать производственные отрасли в медицине. Яркий пример — Мавритания, где практически отсутствует фармацевтическая промышленность. Будучи колонией, она переняла французскую систему здравоохранения и лекарственные стандарты. После обретения независимости основные элементы парижской системы фармацевтических стандартов продолжают существовать, поэтому большая часть лекарств являются французскими. Несмотря на их высокую стоимость, местное население вынуждено покупать данные препараты.

Китайские лекарства поступают в Мавританию по двум маршрутам. Первый — через Францию: Пятая республика закупает в КНР антибиотики низкого качества и эффективности, а также жидкости для инъекций, а затем перепродает их Мавритании. Второй путь — через китайские лечебные учреждения. Пекин ежегодно выделяет несколько сотен тысяч юаней на лекарства собственного производства, направляемые в китайские больницы в Мавритании. Врачи из Поднебесной выписывают рецепты на бесплатное получение таких препаратов и активно распространяют их среди местного населения. Медицинские бригады Китая осуществляют бесплатную диагностику и лечение местных жителей, активно рассказывают им о полезных свойствах китайских народных медицинских препаратов. Благодаря такой политике у местного населения формируется доверие и уважение не только к китайским лекарствам и врачам, но и непосредственно к КНР.

В Мавритании не только местное население, но и власти хотят увеличить долю китайских лекарств, так как их стоимость в разы ниже, чем французских, а эффективность не вызывает сомнений. Однако насытить страну препаратами из КНР в полной мере на данный момент не представляется возможным из-за фармацевтических стандартов Пятой республики. Так, одним из требований является предоставление списка компонентов лекарственных средств на французском языке и результатов исследований о том, что данные препараты подходят жителям данной страны.

Официальный Пекин под разными предлогами неоднократно заявлял о невозможности выполнения данных требований в полной мере и призывал правительство страны разработать свой собственный лекарственный стандарт. По мнению китайских аналитиков, данный шаг позволит Мавритании окончательно скинуть «французские оковы» и дать старт собственной фармацевтической промышленности, развивать которую помогут специалисты КНР в рамках «Шелкового пути здоровья».

Экономическое сотрудничество между Китаем и странами Сахаро-сахельского региона началось сразу после 1960 года, когда они обрели независимость. Был заключен ряд соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве, которые постоянно обновляются в связи с изменениями, происходящими в регионе и мире. Однако все они сейчас направлены на содействие строительству «Нового шелкового пути». В рамках инициативы реализуется множество проектов по созданию и развитию инфраструктуры.

В период с 1974 по 1992 год Китай и Нигер совместно построили водохранилище Тера, в 1996 году китайская сторона завершила строительство шлюза-регулятора Ндонга, а вместе с ним и социального жилья, и больниц общего профиля. Она также организовала водоснабжение района Зиндер. В настоящее время ведутся такие проекты, как «Три моста реки Нигер». В последние годы обе страны также добились позитивного прогресса во взаимовыгодном сотрудничестве в области энергетики и ресурсов.

В Чаде КНР построила Народный дворец, больницу и завод по ремонту танков. В декабре 2011 года был введен в эксплуатацию цементный завод «Баа», деньги на которые были предоставлены льготными кредитами китайской стороны. А в 2013 году был подписан контракт на покупку китайских танков для нужд Вооруженных сил Чада. Также Поднебесная осуществила восстановление районов мелиорации риса и муниципальных дорог.

Это далеко не все проекты, реализуемые Пекином в Чаде. Нджамена стала нефтедобывающей страной в 2003 году, но несмотря на это, до недавнего времени государство практически полностью зависело от импортных нефтепродуктов. Связано это с тем, что добыча черного золота находилась под контролем западных компаний, которые не вкладывали деньги в перерабатывающую отрасль, а экспортировали энергоресурсы.

Все изменилось в 2006 году, когда КННК Международная западноафриканская компания (дочерняя структура Китайской национальной нефтегазовой корпорации) приобрела право на разработку нефтяных месторождений Чада. Был открыт ряд крупных месторождений, что в дальнейшем привело к строительству первого (и единственного) в Чаде нефтеперерабатывающего завода. Благодаря этому существенно снизились цены на топливо, которое ранее закупалось за рубежом. Китайские специалисты также помогли построить систему газопроводов и теперь на смену дровам в дома людей приходит голубое топливо. Благодаря китайским инвестициям, Чад начал поставки нефти в Камерун и из сырьевого придатка западных стран превратился в самостоятельное государство-экспортер.

Кроме того, более 50 чадских юношей были отправлены на учебу в провинцию Ганьсу. Вернувшись на родину они получили работу на нефтеперерабатывающем заводе. КНР также организует курсы подготовки для местных жителей прямо в стране, где китайские специалисты выступают в качестве наставников и делятся опытом с местными жителями.

Большое внимание Поднебесная уделяет и социальному развитию стран региона — в городах и селах, где открывается китайское производство или добываются полезные ископаемые, появляются школы, дороги, решаются проблемы с водоснабжением. Это значительно улучшает условия жизни местного населения и создает образ КНР не как эксплуататора, а как как «друга», который заботится о местных жителях. Так, во время строительства нефтеперерабатывающего завода в близлежащем селе Гудава были восстановлены школы и выкопаны колодцы для обеспечения жителей питьевой водой.

Подобные «блага цивилизации», поступающие в нуждающиеся страны, — приятный бонус китайской экономической экспансии. Поднебесная сперва открывает инвестиционные потоки в страны-партнеры, чтобы повысить их финансовые возможности и улучшить инфраструктуру, а затем выпускает на рынок свои компании, которые впоследствии будут приносить прибыль самому Китаю.

Как в образовательной, так и в медицинской сферах, руководство КНР использует целый комплекс инструментов «мягкой силы». Они позволяют Пекину выстроить позитивный образ «большого брата», который может предоставить все необходимое, уважает местное население и щедро делится плодами цивилизации.

В глазах жителей стран Сахаро-сахельского региона, которые долгое время наблюдали последствия европейской колонизации, появляется альтернатива в виде дружественного Китая. Если Франция учит для того, чтобы обслуживающий персонал понимал, что от него требуется, то Китай повышает уровень образования населения для того, чтобы сотрудничать с ним. Париж навязывает свои фармацевтические стандарты и превращает медицину в недоступную роскошь, Пекин лечит дешево и эффективно.

Играя на контрасте и формируя в сознании местных жителей позитивный образ Поднебесной, руководство КНР создает площадку для дальнейшего экономического сотрудничества и повышает лояльность не только местного населения, но и политической элиты.