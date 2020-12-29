Аваков неожиданно отреагировал на призыв Саакашвили к Зеленскому

Киев, 29 декабря. Глава МВД Украины Арсен Аваков одобрил мнение Михаила Саакашвили о необходимости увольнения замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса.

Критику со стороны Саакашвили спровоцировал комментарий Кривоноса о заявлении президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства сказал, что в стране придется мобилизовать всех женщин и мужчин, если российская сторона начнет «наступательные действия». По мнению Кривоноса, это не удастся осуществить на практике.

Саакашвили призвал Зеленского отправить замсекретаря СНБО в отставку за попытку выставить президента некомпетентным в военных вопросах. Арсен Аваков поставил лайк к записи об этом заявлении в социальных сетях, несмотря на то, что Саакашвили является его давним оппонентом.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что смерть городского главы Харькова Геннадия Кернеса обрекла регион на подчинение Авакову.