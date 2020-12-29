Брошенная жена Виторгана запретила ему общаться с дочерью

Москва, 29 декабря. Народный артист РФ Эммануил Виторган много лет не общался со своей старшей дочерью Ксенией. Видеться с ней актеру запретила первая жена Тамара Румянцева.

Когда Виторган был женат на Румянцевой, у него закрутился роман с актрисой Аллой Балтер. Узнав о любовной связи мужа, супруга актера заявила ему, что Ксения очень болезненно реагирует на все это. Семья тогда жила в Ленинграде. В итоге Виторган бросил Румянцеву и был вынужден уехать из Северной столицы вместе с Балтер.

«Мое общение с дочерью было запрещено. Как я ни пытался и ни просил погулять с ребенком — этого не было», — рассказал артист в программе «Судьба человека».

По словам Виторгана, Балтер тоже настороженно относилась к его взаимодействию с предыдущей семьей. В 2000 году актрисы не стало. Наладить общение со старшей дочерью артисту помогла третья жена Ирина.

«С дочкой мы через десятки лет встретились. У нее было уже трое детей. Это был такой подарок», — поделился Виторган.

В то время семья его наследницы Ксении жила на Валааме. Со старшей дочерью Виторгана успел пообщаться и сын актера от второго брака Максим.

Эммануил Виторган ранее рассказал историю своего романа с Балтер. Когда завязались их отношения, актриса была замужем за вратарем футбольной команды.