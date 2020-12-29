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Зеленского назвали «типичным украинским Навальным»

Зеленского назвали «типичным украинским Навальным»

Киев, 29 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский стал «типичным украинским Навальным», считает руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

По словам Муратова, если Зеленскому в ближайшее время не объявят импичмент, то в 2021 году Украина станет «одной большой мясорубкой». Перед Новым годом Зеленский усилил русофобскую политику и пытается настроить украинцев против русских, говоря о предстоящей «войне». Как считает общественник, своими высказываниями президент Украины подписывает себе приговор не только как политику, но и как простому человеку и гражданину страны.

Находясь у власти, Зеленский и его команда отрабатывают темник, который для них активно готовят на Западе. Кроме того, они доворовывают оставшиеся украинские богатства, говорит общественник.

«Зеленский — типичный украинский Навальный, своеобразная «сакральная» жертва Запада, британская марионетка. Оба находятся в услужении у своих британо-американских хозяев, оба — русофобы и маргиналы», — цитирует Муратова «ПолитНавигатор».

Эксперт отметил, что Навальному не удалось дорваться до власти в России, а Зеленский с триумфом находится у руля на Украине и превращает страну в колонию.

Ранее стало известно, что Зеленский проведет новогодние праздники в селе Гута Ивано-Франковской области.

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