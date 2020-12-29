Министр территориального управления ЦАР дал оценку прошедших в Республике выборов

Банги, 29 декабря. Министр территориального управления ЦАР Огюстен Янгана Яоте дал оценку процессу голосования на прошедших в воскресенье всеобщих выборах в Республике.

По словам министра, прошедшие выборы являются успешными, особенно учитывая непростую ситуацию в стране. В большинстве супрефектур Центральноафриканской Республики не зафиксировано серьезных затруднений в процессе голосования.

«Мы не могли ожидать 100% голосов, но все же большинство населенных пунктов проголосовали. Даже если где-то было сопротивление, мы считаем, что демократия взяла верх», — цитирует министра Международное французское радио.

Французские журналисты напоминают, что за несколько недель до выборов действующие в ЦАР вооруженные группировки сформировали «Коалицию патриотов за перемены» (CPC), целью которой стал срыв голосования. Боевики устраивали стрельбу в ранние утренние часы, запугивали население. В некоторых местах им удалось украсть или уничтожить избирательные материалы.

Тем не менее вооруженным силам ЦАР (FACA), подготовленным российскими инструкторами, и миротворцам миссии ООН (МИНУСКА) удалось обеспечить безопасность выборов.

Огюстен Яоте также отметил, что действия боевиков в некоторых районах страны могут отразиться на результатах голосования за депутатов Национальной ассамблеи, которые избираются по территориальному признаку. Однако для легитимности выборов президента они не представляют опасности. К тому же законодательство страны не предусматривает нижнего порога явки избирателей.

#ConfPress. 24 heures après les scrutins en #RCA ????????, les ministres de la Défense nationale, de l’Intérieur et de l’Administration territoriale, le président de l’Autorité Nationale des Elections et la Rep. spé. adjointe du Secrétaire général de l’ONU expriment leur satisfaction pic.twitter.com/xWfZQ2WCPK — MINUSCA (@UN_CAR) December 28, 2020

28 декабря в Банги состоялась пресс-конференция, посвященная итогам прошедших выборов. В мероприятии приняли участие министр обороны, министр внутренних дел, министр территориального управления и председатель Национального избирательного управления страны, а также координатор ООН по гуманитарным вопросам в ЦАР. Участники пресс-конференции выразили удовлетворение проведением голосования.

Окончательное объявление результатов президентских выборов ожидается не ранее 19 января, однако предварительные итоги Национальное избирательное управление ЦАР должно озвучить не позже чем через неделю после голосования, которое прошло в воскресенье, 27 декабря 2020 года.