От Джигана до Ефремова: самые скандальные поступки звезд в 2020 году

В этом году жизнь в мире шоу-бизнеса оказалась богатой на истории. Некоторые из знаменитостей попали за решетку, судились, изменяли и ссорились с родственниками. Федеральное агентство новостей подготовило подборку самых ярких звездных скандалов уходящего года.

Графики заболеваемости и политические события в разных странах на целый год захватили новостную повестку. Но в мире происходили и другие события, достойные того, чтобы быть упомянутыми при подведении итогов 2020 года. Обыватели привыкли к идеальным образам знаменитостей в социальных сетях и на экранах телевизоров. Но в звездном мире все не так просто, как кажется. Певцы и певицы, телеведущие и продюсеры умеют ссориться и попадать в различные передряги так, как никто другой.

Михаил Ефремов

Самым скандальным событием уходящего года можно считать ДТП в центре Москвы, которое устроил известный российский актер Михаил Ефремов. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль курьера Сергея Захарова, в результате чего тот скончался в реанимации. В ходе судебных разбирательств Михаил неоднократно менял свои показания. То он заявлял, что не был за рулем автомобиля, то подтверждал свое присутствие, но уточнял, что в машине находился не один. В итоге Ефремов полностью раскаялся в содеянном после того, как суд вынес актеру приговор: восемь лет колонии строгого режима. Скандальная история спровоцировала волну критики в адрес артиста.

Алишер Моргенштерн

Журнал Moda Topical вручил рэперу Моргенштерну (Алишер Моргенштерн) премию «Женщина года». Об этом сообщил в своем Instagram сам музыкант. Он отметил, что уже является самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом в 2020 году, поэтому награда стала для него «глотком свежего воздуха». За получением приза он вышел в шелковом халате, меховой накидке и широкополой шляпе, вызвав удивление присутствующих.

«Есть куда двигаться дальше! Теперь только вперед! К новым вершинам!» — заявил Моргенштерн.

Тарзан и Наташа Королева

До сих пор не утихают страсти вокруг звездного семейства Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана). В сентябре Королева заявила о пропаже из квартиры драгоценностей на сумму в несколько миллионов рублей. Выяснилось, что, когда сама певица уезжала в отпуск, к Тарзану приходили некие гостьи, среди которых была Анастасия Шульженко, заявившая впоследствии, что на протяжении длительного времени состоит в отношениях с Сергеем Глушко.

Шульженко стала героиней сразу нескольких ток-шоу, в ходе которых призналась, что беременна от Тарзана. Сам же Сергей Глушко записал видеообращение, в котором признался в измене и заявил, что его «подставили». Несмотря на измену мужа, Наташа Королева простила его и обвинила СМИ во вторжении в личную жизнь.

Джиган и Оксана Самойлова

Отношения этой пары многим казались идеальными ровно до того момента, пока в феврале 2020 года после рождения сына Джиган не ушел в загул. Сначала на страничке рэпера в Instagram стали появляться странные фото и видео, где он употреблял алкоголь. Позже он выложил фотографию, на которой видно, как его выводят из ночного клуба. Артист оказался в реабилитационном центре. Там он продолжил производить странный контент. Оксана Самойлова некоторое время хранила молчание, но все же не выдержала и подала на развод. Джиган даже сбрил себе брови.

Кроме того, артист стал выкладывать в соцсети совместные фото с женой, сопровождая их трогательными подписями. И у него получилось вымолить прощение. Спустя некоторое время Самойлова заявила, что они с мужем решили сохранить брак ради детей, а также попросила подписчиков не поднимать больше эту тему. Сейчас звездная семья старается вернуться к прежней жизни. Знаменитости уже успели несколько раз слетать в отпуск, откуда публиковали милые совместные фотографии.

Регина Тодоренко

В интервью известному изданию телеведущая Регина Тодоренко затронула деликатную тему, а именно о домашнем насилии, и не смогла правильно выразить свою точку зрения. После этого на телеведущую обрушился шквал критики. Многие селебрити устроили травлю телеведущей. Негативно отреагировали и представители брендов, с которыми сотрудничала Тодоренко. Крупные компании разорвали контракты с ней, а журнал Glamour лишил Тодоренко титула «Женщина года».

Сама же Регина пояснила, что она неправильно выразилась и извинилась перед всеми, кого обидели ее слова. Дабы вернуть доверие аудитории, Тодоренко даже выпустила документальный фильм, посвященный проблеме домашнего насилия. Супруг телеведущей — Влад Топалов поддержал жену и попросил все претензии писать ему, так как Регина сильно переживает и больше не может воспринимать нападки.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Филипп Киркоров устроил скандал на съемках новогодней передачи. Генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту пришлось лично успокаивать певца, который никак не мог справиться с эмоциями.