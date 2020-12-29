Кедми: ядерный залп по России закончится уничтожением США за 30 минут

Москва, 29 декабря. Россия разрабатывает гиперзвуковое вооружение, возможности которого позволяют добиться впечатляющих результатов в случае прямого столкновения между государствами.

Стратегические разработки в сфере сверхскоростных ракет позволят добиться уничтожения Соединенных Штатов за полчаса. Уже в 2021 году планируются испытания «Циркона». Продвинутые виды ракет способны достигать скорости в 10 тыс. км/ч. Создание и проверка подобного вооружения вызвало недовольство в США и НАТО. Ряд западных экспертов уверены, что благодаря этому нарушается баланс между государствами. Израильский политолог Яков Кедми прокомментировал ситуацию. Он уверен, что оружейный потенциал России превосходит американский в разы.

«Когда-то американский министр обороны назвал Россию единственной страной, которая может уничтожить США за 30 минут, и оказался прав», — напомнил он.

Благодаря стратегическому гиперзвуковому оружию было значительно сокращено время подлета боеголовки к цели, передает Nation News. В будущем можно будет перейти к стратегии ответного удара в случае запуска ядерных ракет по России. Высокие скорости полета позволят уничтожить страну-агрессора раньше, чем ее средства поражения смогут достигнуть российской территории с обычной скоростью.

Ранее СМИ Германии назвали гиперзвуковые ракеты ВС России настоящим кошмаром для Европы.