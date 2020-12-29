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Онкобольной Юдашкин впервые за долгое время появился на ТВ

Онкобольной Юдашкин впервые за долгое время появился на ТВ

Москва, 29 декабря. Известный модельер Валентин Юдашкин впервые за долгое время появился на российском телевидении. Онкобольного дизайнера с трудом узнали пользователи Сети.

Юдашкин стал гостем программы «Модный приговор» на Первом канале. Участие дизайнера в передаче стало символичным, поскольку героиней шоу была девушка, которая активно помогает тяжелобольным детям.

Дизайнер представил в эфире программы одну из своих коллекций, которую он показывал в Париже. Наряды, как отметил дизайнер, сочетают в себе современность и моду девяностых.

«Это мода девяностых, но в прочтении сегодняшнего дня», — сказал Юдашкин, говоря о своей коллекции.

Появление на публике для Юдашкина стало одним из немногих за последние годы. Пользователи Сети с трудом сдержали эмоции, увидев передачу с участием онкобольных людей, в частности, известным модельером.

«Валентин Юдашкин так похудел! Всю программу просмотрела со слезами на глазах»;

«Проплакала всю передачу»;

«Невозможно без слез это смотреть! Очень трогает за душу эта передача!» — пишут в социальных сетях.

Проблемы со здоровьем у модельера начались четыре года назад. Тогда он решил пройти полное медицинское обследование, по результатам которого ему поставили страшный диагноз. Несмотря на свою болезнь, модельер продолжает создавать коллекции и ведет активный образ жизни.

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