Онкобольной Юдашкин впервые за долгое время появился на ТВ

Москва, 29 декабря. Известный модельер Валентин Юдашкин впервые за долгое время появился на российском телевидении. Онкобольного дизайнера с трудом узнали пользователи Сети.

Юдашкин стал гостем программы «Модный приговор» на Первом канале. Участие дизайнера в передаче стало символичным, поскольку героиней шоу была девушка, которая активно помогает тяжелобольным детям.

Дизайнер представил в эфире программы одну из своих коллекций, которую он показывал в Париже. Наряды, как отметил дизайнер, сочетают в себе современность и моду девяностых.

«Это мода девяностых, но в прочтении сегодняшнего дня», — сказал Юдашкин, говоря о своей коллекции.

Появление на публике для Юдашкина стало одним из немногих за последние годы. Пользователи Сети с трудом сдержали эмоции, увидев передачу с участием онкобольных людей, в частности, известным модельером.

«Валентин Юдашкин так похудел! Всю программу просмотрела со слезами на глазах»; «Проплакала всю передачу»; «Невозможно без слез это смотреть! Очень трогает за душу эта передача!» — пишут в социальных сетях.

Проблемы со здоровьем у модельера начались четыре года назад. Тогда он решил пройти полное медицинское обследование, по результатам которого ему поставили страшный диагноз. Несмотря на свою болезнь, модельер продолжает создавать коллекции и ведет активный образ жизни.