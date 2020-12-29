Киркоров закатил скандал на съемках новогоднего шоу

Москва, 29 декабря. Король российской поп-сцены Филипп Киркоров устроил скандал на съемках новогодней передачи. Участникам пришлось успокаивать певца, который никак не мог справиться с эмоциями.

Об инциденте на съемочной площадке рассказала хореограф Алла Сигалова, которая работала со многими звездами. По ее словам, весь процесс съемок новогодней программы был расписан буквально по минутам. Сигалова работала с певицей Лаймой Вайкуле и немного задержалась. Согласно графику, в кадре уже должен был находиться Киркоров, и отклонение от установленного времени вывело короля эстрады из себя.

«Он говорил плохие слова на все. И если бы не Константин Львович Эрнст (гендиректор Первого канала. — Прим. ФАН), мы бы Филиппа не успокоили», — поделилась хореограф в программе Максима Галкина «Сегодня вечером».

История, рассказанная Сигаловой, произошла еще в 1990-е годы. В то время Первый канал радовал зрителей новогодним проектом «Старые песни о главном», напоминают «Дни.ру».

Филипп Киркоров до сих пор может устроить скандал, если в работе что-то идет не так, как задумывалось. Недавно певец поругался с помощниками на съемках новогоднего шоу «Муз-ТВ» из-за не той фонограммы.