Топ-5 самых странных новогодних традиций народов мира

Праздничный стол, красивая елка в огнях и игрушках, подарки в носках — так празднование Нового года показывают в зарубежных фильмах. Федеральное агентство новостей подобрало несколько странных новогодних традиций иностранцев, которые разрушат красивые штампы.

На носу Новый год. Каждый раз люди в разных уголках Земли придумывают что-то интересное к этому веселому празднику: меняют интерьер, покупают подарки, стараются разнообразить меню. Сам же ход праздника во многом продиктован традициями, переходящими из года в год: наряженная елка, ароматные мандарины, фейерверки, бой курантов, брызги шампанского, записки с желаниями.

Есть оливье и смотреть советские фильмы у елки — привычный и уютный российский Новый год. Все это знакомо нам с детства. Но ведь в других странах тоже есть свои обычаи, порой забавные или даже экстравагантные. Федеральное агентство новостей собрало самые непонятные новогодние традиции по всему миру.

Новый год на кладбище, Чили

В маленьком городке Талька в Чили в 1995 году зародилась одна из самых странных новогодних традиций. Местные жители собираются на кладбище, чтобы встретить Новый год в компании ушедших от них родственников. Теперь каждый год, 31 декабря, в 11 часов вечера мэр города открывает ворота кладбища и туда устремляются тысячи людей. На погосте предварительно развешивают гирлянды, а во время церемонии играет классическая музыка.

Лишние вещи, ЮАР

Один из самых криминальных городских районов в мире — район Хиллбро в Йоханнесбурге — прославился чрезвычайно опасной новогодней традицией. Люди приветствуют Новый год, выбрасывая из окон высоких зданий все подряд — от старых микроволновок до кроватей, чем этим сильно досаждают полиции и коммунальным службам. Вещи для выбрасывания из окон жители складируют заранее. В 2011 году эту практику признали незаконной, но люди все равно продолжают выбрасывать старые вещи из своих окон.

Вода и виноград, Куба

В канун Нового года жители Кубы заранее набирают воду во всю имеющуюся в доме посуду и выливают ее в окно. Таким образом кубинцы желают новому году чистого как вода пути. А пока часы бьют 12 раз, нужно успеть съесть 12 виноградинок, и тогда процветание и удача будут сопровождать весь следующий год.

Вместо елки на Кубе наряжают местное хвойное растение — араукарию. А дети в канун праздника пишут письма с самыми сокровенными желаниями не Санта-Клаусу, а добрым волшебникам — Гаспару, Бальтасару и Мельчору. Торжество в этой стране проходит в атмосфере карнавала, фейерверков и хорошего настроения.

Цветное нижнее белье и чемодан, Эквадор

Эквадорцы верят: если успеть за бой часов надеть желтое нижнее белье, то не стоит ждать финансовых трудностей в новом году, а если — красное, то будет счастье в личной жизни. Те, кто хочет путешествовать, за время боя часов должны пробежать с чемоданом или большой сумкой в руке вокруг дома. Также в новогоднюю ночь можно избавиться от всех грустных моментов, случившихся в уходящем году — для этого нужно выбросить на улицу стакан с водой, с которым вдребезги разобьется все плохое.

Поцелуй, Венеция

Эта традиция не самая странная, но определенно самая приятная как для местных жителей, так и для туристов. Марафон поцелуев происходит каждый год в полночь, 31 декабря, на площади Святого Марка в Венеции. На это событие съезжаются толпы романтичных парочек. Они собираются примерно в 22:00 под башней с большими курантами и начинают практиковаться в поцелуях заблаговременно, чтобы еще раз на бис исполнить этот номер в полночь под звуки салюта. Впервые это мероприятие было проведено в 2008 году и получило международный приз за лучшее празднование Нового года. Но, скорее всего, в этом году из-за пандемии мероприятие будет отменено.

Звезды российского шоу-бизнеса поделились с Федеральным агентством новостей своими списками любимых фильмов на Новый год. Так, например, актер Алексей Панин смотрит фильмы «Ирония судьбы» и «Чародеи».