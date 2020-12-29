Повар рассказал рецепты трех модных блюд для новогоднего стола

Санкт-Петербург, 29 декабря. Бренд-шеф проекта «Ужин на ужин», шоумен Антон Прокофьев рассказал рецепты трех простых и модных новогодних блюд в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Я считаю, что одним из самых простых новогодних блюд является паштет. Я его всегда готовлю на Новый год. Во-первых — это вкусно. Во-вторых — это несложно. Для приготовления паштета потребуется куриная печень, лук, чеснок, тимьян, масло и сливки. Также можно добавить немного коньяка — примерно ложку. Сначала нужно обжарить лук с чесноком на сливочном масле до прозрачного состояния. Далее добавляем туда куриную печенку, обжариваем ее вместе с луком, чесноком и тимьяном. Важно довести печенку до бледно-розового цвета, чтобы не пережарить ее. После куриную печень промалываем в блендере вместе с луком, сливками и сливочным маслом. Солим, перчим. У нас получается очень интересный продукт», — заметил Прокофьев.

По словам эксперта, можно модифицировать это блюдо. Например, добавить тертый сыр, главное — чтобы он разошелся. Также можно добавить коньяк или протереть паштет через сито, чтобы получить гладкую консистенцию. По рекомендации бренд-шефа, праздничное блюдо нужно сортировать в тарталетки под ягодным соусом.

«Отмечу, что Новый год подразумевает запеченную птицу. Я бы рекомендовал готовить ее 1 января, потому что тяжело есть такую мощную еду на ночь. Лучше всего на Новый год подходит гусь или утка. Однако гуся сложнее приготовить, в отличие от утки», — объяснил специалист.

По словам эксперта, фаршировать утку лучше всего обычными зелеными яблоками. Далее нужно заколоть полость шпажками, тогда получится интересное блюдо. Потом остается лишь натереть кожу солью и перцем, проткнув ее зубочистками, чтобы лучше выходил жир. По рекомендации Антона Прокофьева, для интересного вкуса кожи можно ошпарить птицу кипятком перед приготовлением.

«Время приготовления зависит от величины птицы. Однако надо помнить, что готовить утку необходимо по принципу — 40 минут на килограмм живого веса и 15–30 минут для приготовления верхнего слоя мяса. Поэтому для приготовления мелкой утки хватит 15–20 минут, для крупной понадобится 30 минут. Температура в духовке должна меняться в процессе приготовления. Так, первые 20 минут утку нужно готовить при температуре 190 градусов, потом 160-170 градусов и в конце снова 190 градусов — чтобы появилась запекшаяся кожица», — объяснил эксперт.

По мнению бренд-шефа, с салатами «вряд ли могут быть откровения».

«Могу порекомендовать простой рецепт крабового коктейля. Нужен краб. Он может быть вареным или консервированным. Главное — чтобы была мякоть. Нам потребуется немного спелого авокадо, который нужно размять вместе с майонезом — в идеале домашним. Далее добавляем буквально капельку острого перечного соуса, например «Табаско», — рассказал Антон Прокофьев.

По словам специалиста, получается достаточно изящный крабовый коктейль, который можно подать в половинках авокадо или в помидоре без сердцевины.

По мнению Антона Прокофьева, этими модными блюдами можно просто и быстро разнообразить новогодний стол.