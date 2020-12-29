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Российские гиперзвуковые ракеты удерживают США от третьей мировой войны

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Российские гиперзвуковые ракеты удерживают США от третьей мировой войны

Москва, 29 декабря. Россия обладает сразу несколькими гиперзвуковыми ракетами, что обеспечивает сдерживание на стратегическом уровне. Технологии стали ответом на угрозу со стороны НАТО.

Отечественные конструкторы шли к прорыву в сфере гиперзвукового вооружения десятилетиями. Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии газете «ВЗГЛЯД» заметил, что российское вооружение этого класса является двухкомпонентным. В первую категорию он отнес противокорабельную ракету «Циркон» и авиационный комплекс «Кинжал». Они предназначаются для точечного поражения вражеских кораблей с крылатыми ракетами на борту.

Вторым компонентом являются ракетный комплекс с управляемым блоком «Авангард» и шахтный комплекс «Сармат». Они уже находятся на ступени ядерного сдерживания. Причем блок «Авангарда» способен маневрировать на высокой скорости после отделения от ракеты-носителя, что позволит ему с высокой эффективностью проходить через противоракетную оборону.

«На гиперзвуковых скоростях летают очень многие аппараты, включая баллистические ракеты. Но только у нас они маневрируют, что затрудняет их уничтожение, и точно попадают в цель», — напомнил он.

Активность НАТО у российских границ заметно выросла в последние годы. Именно представители Североатлантического альянса подталкивают мир к ядерному противостоянию. Однако благодаря гиперзвуковому оружию Россия сможет нейтрализовать планы США, ведь американские проекты по сверхскоростному оружию остаются на зачаточном этапе. Несмотря на большое количество разработок и вложенные суммы денег, у американских разработчиков попросту не хватает времени.

Ранее американские эксперты заметили, что истребители пятого поколения Су-57 в скором времени будут оснащены комплексом «Кинжал», и это сделает их серьезной угрозой для противника.

Успехи российских конструкторов в этом направлении вызывают зависть в Соединенных Штатах, из-за чего Вашингтон развернул сразу несколько проектов, передает Ytro.ru.

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