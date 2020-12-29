Лариса Гузеева сменила прическу ради съемок в новогоднем шоу

Москва, 29 декабря. Ведущая программы «Давай поженимся!» и актриса Лариса Гузеева удивила поклонников и коллег новым имиджем. Знаменитость кардинально преобразилась для новогоднего шоу.

Лариса Гузеева приняла участие в съемках новогодней программы Первого канала, которую зрители смогут увидеть 31 декабря. Помимо ведущей на съемочной площадке появились Дмитрий Нагиев, Максим Галкин, Иван Ургант и многие другие звезды. Съемки прошли в одном из самых известных мест Москвы — в ГУМе.

Ведущая «Давай поженимся!» произвела настоящий фурор на площадке. Актриса надела шикарное темно-синее платье в пол, расшитое блестками. Праздничный образ Гузеева дополнила боа из перьев в тон наряда. Особое внимание привлекла прическа 61-летней телеведущей, которая внезапно сильно укоротила челку. Остальные волосы актриса собрала в высокий пучок. Кроме того, Гузеевой сделали яркий макияж с выразительной подводкой глаз.

Лариса Гузеева уделяет внимание не только своему внешнему виду, но и стилю коллег по шоу «Давай поженимся!». Недавно актриса публично раскритиковала наряд Розы Сябитовой.