Виторган рассказал, как бросил первую жену ради Балтер

Москва, 29 декабря. Народный артист России Эммануил Виторган бросил первую жену с ребенком, поскольку влюбился в актрису Аллу Балтер.

Виторган познакомился с Балтер в Театре Ленинского комсомола, где они были заняты в одном спектакле и играли влюбленных. Развитию романтических отношений не помешало даже то, что оба состояли в браке.

«Она была необычайно красивой. Я был женат. У нас с женой Тамарой был ребенок, дочь. Мы были с Тамарой на тот момент вместе шесть или семь лет. Алла была замужем за вратарем футбольной команды. У меня не было причины сказать жене, что я не могу больше жить с ней. Это было мучительно и неимоверно грустно», — признался артист в эфире программы «Судьба человека».

Чувства к Алле наполняли Виторгана, такого он никогда ранее не испытывал. Актер пытался заглушить пламя эмоций к Алле Давидовне, но все же чувства взяли вверх. В итоге Виторган ушел от Тамары Румянцевой.

«Тамара не заслуживала моего ухода, но это произошло. Меня осуждали. Ушел из семьи, от ребенка. Аллу называли разлучницей. Я понимал несправедливость по отношению к Тамаре. Но я должен был уйти», — сказал звезда фильма «Тревожное воскресенье».

В браке с Балтер у Виторгана родился сын Максим — сейчас известный актер и режиссер. После отношений с Аллой Эммануил Гедеонович женился в третий раз. Сейчас у него с нынешней женой Ириной подрастают двое детей. Всего у артиста четверо детей.