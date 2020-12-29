Певица Маша Вебер поделилась праздничным рецептом для всей семьи

Специально для читателей ФАН певица Маша Вебер рассказала рецепт своего фирменного новогоднего блюда. В этом году артистка планирует отмечать Новый год дома с семьей. Несмотря на то, что она привыкла выступать на сцене под бой курантов, отмена корпоративных мероприятий ее ничуть не тяготит.

«В силу профессии обычно этот праздник я всегда отмечала на сцене. Либо в гостях у родителей или друзей. В этом году все изменилось. Я, конечно, не люблю планировать, но думаю, что будем встречать Новый год дома», — рассказала Маша Вебер.

Певица решила порадовать близких своим фирменным блюдом — запеченным гусем.

«Сейчас в связи с пандемией много времени провожу дома, а значит и на кухне тоже. Мой муж и сын довольны. Моя семья любит еду, которую я готовлю, потому что она вкусная и полезная», — говорит певица.

Читатели ФАН также могут оценить кулинарный талант Маши Вебер и порадовать своих близких вкусным блюдом.

Рецепт запеченного гуся

Ингредиенты:

гусь — около 3 кг;

яблоки — 800 гр.;

специи: мускатный орех — 1,5 ч.л., паприка — 2 ч.л., кориандр — 1,5 ч.л.;

мед — 1,5 ст.л.;

оливковое масло — 2 ст.л.;

соевый соус — 3 ст. л.;

кинза.

Способ приготовления:

Осмотрите гуся на наличие остатков перьев — удалите их при необходимости. Отрежьте подкрылки. Они при запекании могут подгорать, из-за чего блюдо будет выглядеть неаппетитно.

Гуся вымойте и обсушите бумажными полотенцами, воды на нем быть не должно. Смешайте вместе сухие специи и натрите тушку внутри и снаружи. Оставьте гуся на один час при комнатной температуре. Обратите внимание, что соль я не использую — ее в этом рецепте заменяет соевый соус!

Подготовьте маринад. Для этого в отдельной миске смешайте мед, оливковое масло, соевый соус. Намажьте тушку снаружи и внутри, оставьте на 15 минут. Повторите смазывание еще раз. Заверните гуся в пищевую пленку и оставьте на 12 часов в холодильнике. Лучше всего на ночь, а на следующий день приступайте к готовке.

Снимите с гуся пищевую пленку. Заколите разрез в области шеи зубочистками, чтобы предотвратить вытекание сока в процессе запекания.

Яблоки вымойте и обсушите. Кожицу с них я не снимаю — она отдает свой аромат мясу. К тому же так фрукты сохраняют форму, не разваливаются. Яблоки (две-три штуки) разрежьте на четыре части, очистите от сердцевины. Уложите фрукты в брюшко. Можете взять больше или меньше яблок, в зависимости от их размера и веса гуся.

Заколите разрез на брюшке зубочистками. Свяжите ножки крепкой бечевкой. Прогрейте духовку до 210-220 градусов.

Повторно смажьте гуся маринадом и уложите в просторную гусятницу брюшком вверх. Запекайте в горячей духовке примерно 40 минут до зарумянивания.

Оставшиеся яблоки разрежьте пополам и обложите ими гуся. Гусятницу накройте крышкой и продолжайте запекать около двух часов. Готовность проверяйте с помощью прокола в самом толстом месте. Выделившийся сок должен быть прозрачным.

Оставьте готового гуся при выключенной духовке на 15 минут. Переложите тушку с яблоками на блюдо, удалите зубочистки и украсьте нарезанным болгарским перцем, свежей зеленью и дольками лимона.

Приятного аппетита!