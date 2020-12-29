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Певица Маша Вебер поделилась праздничным рецептом для всей семьи

Певица Маша Вебер поделилась праздничным рецептом для всей семьи

Специально для читателей ФАН певица Маша Вебер рассказала рецепт своего фирменного новогоднего блюда. В этом году артистка планирует отмечать Новый год дома с семьей. Несмотря на то, что она привыкла выступать на сцене под бой курантов, отмена корпоративных мероприятий ее ничуть не тяготит.

«В силу профессии обычно этот праздник я всегда отмечала на сцене. Либо в гостях у родителей или друзей. В этом году все изменилось. Я, конечно, не люблю планировать, но думаю, что будем встречать Новый год дома», — рассказала Маша Вебер.

Певица решила порадовать близких своим фирменным блюдом — запеченным гусем.

«Сейчас в связи с пандемией много времени провожу дома, а значит и на кухне тоже. Мой муж и сын довольны. Моя семья любит еду, которую я готовлю, потому что она вкусная и полезная», — говорит певица.

Читатели ФАН также могут оценить кулинарный талант Маши Вебер и порадовать своих близких вкусным блюдом.

Рецепт запеченного гуся

Ингредиенты:

  • гусь — около 3 кг;
  • яблоки — 800 гр.;
  • специи: мускатный орех — 1,5 ч.л., паприка — 2 ч.л., кориандр — 1,5 ч.л.;
  • мед — 1,5 ст.л.;
  • оливковое масло — 2 ст.л.;
  • соевый соус — 3 ст. л.;
  • кинза.

Певица Маша Вебер поделилась праздничным рецептом для всей семьи

Способ приготовления:

Осмотрите гуся на наличие остатков перьев — удалите их при необходимости. Отрежьте подкрылки. Они при запекании могут подгорать, из-за чего блюдо будет выглядеть неаппетитно.

Гуся вымойте и обсушите бумажными полотенцами, воды на нем быть не должно. Смешайте вместе сухие специи и натрите тушку внутри и снаружи. Оставьте гуся на один час при комнатной температуре. Обратите внимание, что соль я не использую — ее в этом рецепте заменяет соевый соус!

Подготовьте маринад. Для этого в отдельной миске смешайте мед, оливковое масло, соевый соус. Намажьте тушку снаружи и внутри, оставьте на 15 минут. Повторите смазывание еще раз. Заверните гуся в пищевую пленку и оставьте на 12 часов в холодильнике. Лучше всего на ночь, а на следующий день приступайте к готовке.

Снимите с гуся пищевую пленку. Заколите разрез в области шеи зубочистками, чтобы предотвратить вытекание сока в процессе запекания.

Яблоки вымойте и обсушите. Кожицу с них я не снимаю — она отдает свой аромат мясу. К тому же так фрукты сохраняют форму, не разваливаются. Яблоки (две-три штуки) разрежьте на четыре части, очистите от сердцевины. Уложите фрукты в брюшко. Можете взять больше или меньше яблок, в зависимости от их размера и веса гуся.

Заколите разрез на брюшке зубочистками. Свяжите ножки крепкой бечевкой. Прогрейте духовку до 210-220 градусов.

Повторно смажьте гуся маринадом и уложите в просторную гусятницу брюшком вверх. Запекайте в горячей духовке примерно 40 минут до зарумянивания.

Оставшиеся яблоки разрежьте пополам и обложите ими гуся. Гусятницу накройте крышкой и продолжайте запекать около двух часов. Готовность проверяйте с помощью прокола в самом толстом месте. Выделившийся сок должен быть прозрачным.

Оставьте готового гуся при выключенной духовке на 15 минут. Переложите тушку с яблоками на блюдо, удалите зубочистки и украсьте нарезанным болгарским перцем, свежей зеленью и дольками лимона.

Приятного аппетита!

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