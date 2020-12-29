Росстат раскрыл размер зарплат чиновников в 2019 году

Москва, 29 декабря. Федеральная служба государственной статистики представила документ, в котором раскрывается размер заработных плат госслужащих в 2019 году.

Средняя зарплата государственных гражданских служащих равнялась 60,2 тысячи рублей в месяц, поднявшись на 12,9 процента с предыдущего года. Около 140 тысяч рублей получали работники центральных аппаратов федеральных госорганов в 2019 году, что оказалось на 10,6 процента больше, чем в 2018 году.

«На региональном уровне среднемесячная заработная плата гражданских служащих составила 55,7 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Численность государственных служащих в Российской Федерации на конец прошлого года равнялась 727,5 тысячи человек. Из них 688,3 тысячи — гражданские служащие на региональном уровне, из которых в федеральных государственных органах трудились 484,5 тысячи человек, а в региональных — 203,8 тысячи.

Росстат зафиксировал в октябре 2020 года рост реальной заработной платы на 0,5 процента в годовом выражении, передает Федеральное агентство новостей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций составила 49 539 рублей, говорится в материалах ведомства. Об ожиданиях россиян относительно доходов на следующий год рассказало издание "ФедералПресс".