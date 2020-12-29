Украинские экстремисты заложили взрывчатку на заводе Рината Ахметова

Мариуполь, 29 декабря. Полицейские в Мариуполе получили информацию о взрывчатке на территории завода «Азовсталь».

Анонимный источник сообщил сотрудникам мариупольской полиции о взрывчатке на пост-мосте проходной завода олигарха Рината Ахметова «Азовсталь». Из-за угрозы взрыва правоохранители временно перекрыли движение в Мариуполе на улице Набережной и бульваре Шевченко. Зона возможной опасности была изолирована.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай — годом ранее украинские экстремисты намеревались устроить теракт на территории завода. Ранее Федеральное агентство новостей отмечало, что это происшествие послужило причиной усиления охранной системы предприятия и пропускного режима.

По данным разведки ДНР, в ноябре 2019 года на заводе провели тренировку действий работников при возникновении ЧС.