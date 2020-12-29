Политолог Корнилов раскрыл, как Зеленский ставит пенсионеров Украины под удар

Москва, 29 декабря. Экономисты Украины убедили президента страны Владимира Зеленского, что в 2021 году нагрузка на бюджет будет ослаблена, отметил политолог Владимир Корнилов.

Действия киевских властей в вопросах борьбы с коронавирусом, а также отказ Украины от российской вакцины направлены на сокращение числа пенсионеров в стране. Основной удар пандемии приходится на пенсионеров, подчеркнул Корнилов.

«Видимо, Зеленский с этим связывает свои надежды с ослаблением финансового гнета, пресса на украинскую экономику», — сказал эксперт.

Ранее политолог Кость Бондаренко назвал абсурдными слова украинского лидера о всеобщей мобилизации в стране. Эксперт раскритиковал и сам вопрос, на который попросили ответить Зеленского.