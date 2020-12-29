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Политолог Корнилов раскрыл, как Зеленский ставит пенсионеров Украины под удар

Политолог Корнилов раскрыл, как Зеленский ставит пенсионеров Украины под удар

Москва, 29 декабря. Экономисты Украины убедили президента страны Владимира Зеленского, что в 2021 году нагрузка на бюджет будет ослаблена, отметил политолог Владимир Корнилов.

Действия киевских властей в вопросах борьбы с коронавирусом, а также отказ Украины от российской вакцины направлены на сокращение числа пенсионеров в стране. Основной удар пандемии приходится на пенсионеров, подчеркнул Корнилов.

«Видимо, Зеленский с этим связывает свои надежды с ослаблением финансового гнета, пресса на украинскую экономику», — сказал эксперт.

Ранее политолог Кость Бондаренко назвал абсурдными слова украинского лидера о всеобщей мобилизации в стране. Эксперт раскритиковал и сам вопрос, на который попросили ответить Зеленского.

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