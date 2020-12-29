Экс-главу УФССП по Омской области осудили на три года за взяточничество

Омск, 29 декабря. Бывший глава управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области Владимир Витрук осужден на более чем три года колонии за взяточничество.

Витрук признан виновным по статьям Уголовного кодекса «превышение должностных полномочий» и «получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере». Экс-главу УФССП по Омской области осудили на три года и месяц. Он будет отбывать наказание в колонии строго режима.

«С лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение шести лет», — сообщили в СК РФ.

По данным следствия, в 2018 году Витрук, действуя в интересах руководителя центра реабилитации «Рассвет», незаконно поручал подчиненным затягивать сроки исполнительных производств, по которым должником была руководитель центра. В том же году Витрук получил несколько взяток.

На днях стало известно о задержании руководителя управления автодорог Новосибирской области Михаила Чуманова. Он задержан по подозрению в получении взяток.