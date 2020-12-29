Минкульт проиндексирует зарплаты сотрудников подведомственных учреждений

Москва, 29 декабря. Заработная плата сотрудников учреждений, подведомственных Министерству культуры России, будет проиндексирована в следующем году с учетом инфляции.

Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что ведомство не планирует снижать финансирование подведомственных учреждений.

«Более того, проиндексирован их фонд оплаты труда, и со следующего года он будет увеличен с учетом инфляции», — сказала чиновница.

Она заметила, что это делается в тяжелейший год, когда все полагали, что заработная плата будет снижаться.

Ранее Любимова назвала актуальные темы в отечественном кинематографе в 2021 году. По ее словам, кинематографистам следует снимать картины на социальную тематику.