Определены лучшие смартфоны на базе Android

Москва, 29 декабря. Эксперты портала Gizmochina определили лучшие смартфоны на базе Android в различных категориях.

Самым продвинутым смартфоном с точки зрения камеры выбран Huawei Mate 40 Pro+. Этот гаджет оснащен пятью камерами, что позволяет ему делать отличные кадры при любом оповещении.

Лучший флагман-«универсал» — Xiaomi Mi 10. Данная модель смартфона удовлетворяет большинству критериев выбора.

Флагман с лучшим соотношением цены-качества признан модель Mi 10T Pro 5G. Это устройство оснащено 144-герцовым экраном, процессором Snapdragon 865, тройной камерой и мощным аккумулятором. Также в списке оказались Samsung Galaxy Z Fold 2 (лучший складной смартфон) и OnePlus Nord (лучшее бюджетное устройство с поддержкой 5G).

Ранее эксперты назвали основные недостатки современных смартфонов. Среди них — пластиковые корпуса телефонов и недостаточная мощность проводной зарядки.