Названо место проведения Нового года семьи Зеленского

Киев, 29 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский проведет новогодние праздники в селе Гута Ивано-Франковской области. Об этом рассказал глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

Владимир Зеленский встретит Новый год вместе с семьей на государственной даче в Гуте. Вместе с президентом в резиденции будут Ермак со своей семьей, а также помощник украинского лидера Сергей Шефир. Дача президента Украины находится в 60 километрах от Ивано-Франковска.

В прошлом году украинский лидер встречал Новый год в Гуте. На январских праздниках Зеленского заметили на горнолыжном курорте в Карпатах, украинцы сделали несколько снимков с главой государства и опубликовали их в Сети.