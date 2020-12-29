Россиян предупредили о росте числа опасных природных явлений

Москва, 29 декабря. Российские эксперты заявили о росте числа опасных природных явлений в этом году. В будущем эта тенденция может сохраниться.

Специалисты отметили, в частности, аномально теплую осень, тундровые пожары, ледяные дожди. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что первые два месяца 2020 года были аномально теплыми за всю историю метеонаблюдения в России.

«Связано это с тем, что воздушные массы из Атлантики впервые в течение января и февраля определяли погодный режим не только в центральной части России, но и далеко за Уралом», — объяснил эксперт.

Он также отметил, что в этом году в Москве был самый теплый октябрь за 142 года наблюдений. Кроме того, Вильфанд указал, что в Приморском крае был зафиксирован интенсивный ледяной дождь.

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец согласился с тем, что в этом году была аномальная погода. По его словам, весь год стал самым теплым и влажным в истории.

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России (WWF) Алексей Кокорин вспомнил о тундровых пожарах в Якутии, что редкость для этой местности. По его словам, за последние 20 лет в России вдвое выросло число опасных метеорологических явлений.

Ранее Вильфанд назвал регионы России, жители которых встретят Новый год теплой погодой. Речь идет о Калининграде и Петербурге.