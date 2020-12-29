Киевские власти отменили льготы на электричество для населения

, 29 декабря. Стоимости тарифа на электроэнергию на Украине повысится с 1 января 2021 года.

Инициатива об отмене льготного тарифа была вынесена на обсуждение исполняющим обязанности министра энергетики Украины Юрием Витренко на заседании Кабинета министров. Предложение было одобрено остальными депутатами.

В результате принятого постановления, начиная с 1 января 2021 года вплоть до 31 марта 2021 года цена на электроэнергию «замораживается» и составит 1,68 грн за кВт-ч. Льготная цена при этом отменяется. Она была установлена в размере 90 копеек в случае потребления до 100 кВт-ч.

Недавно стало известно, что украинские власти ввели своих граждан в заблуждение. Киев обещал снизить тарифы ЖКХ, однако цены на газ поднялись, что делает невозможным реализацию данного ранее обещания.