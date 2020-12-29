Ветер повалил главную новогоднюю елку города Белый в Тверской области

Тверь, 29 декабря. Поднявшийся ветер снес установленную на главной площади города Белый украшенную ель, сообщает администрация Тверской области.

Первые фотографии в интернете разместил свидетель падения Максим Иванов. Снимки рухнувшей елки со светящейся гирляндой за несколько часов разлетелись по социальным сетям и мессенджерам. Как сообщает пресс-служба Бельского района, на следующее утро дерево было установлено на место, а ее убранство не пострадало. Жертв инцидента нет.

Ранее россиянам напомнили о противопожарных правилах установки елки дома. Кроме этого, пожарные дали несколько советов, как избежать несчастных случаев в Новый год.