Ольга Кузьмина сломала ребро во время шоу «Ледниковый период»

Москва, 29 декабря. Актриса Ольга Кузьмина выполняла номера в программе «Ледниковый период» со сломанным ребром. При этом звезда даже не догадывалась о травме.

Знаменитость в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказала подробности своего участия в «Ледниковом периоде». Она призналась, что в самый разгар соревнований получила серьезную травму, о которой узнала только после окончания проекта.

Участницы шоу часто жаловались на боль в ребрах после упорных тренировок. Кузьмина знала о такой проблеме, поэтому в какой-то момент перестала обращать внимания на свои болевые ощущения. Однако позже оказалось, что у звезды был перелом.

«Когда мы закончили, появилось время, я просто из любопытства <…> сделала рентген. Лучше б не делала… Ну, зато ценность всех наших элементов возросла. Было сломано ребро», — сказала Кузьмина.

Звезду сериала «Кухня» не смогла остановить даже сильная боль. Девушка, несмотря на болезненные ощущения, просила своего партнера усложнить программу, научить ее чему-нибудь новому.

«Я сама напросилась. Это же была моя инициатива. Я сама во всем виновата!» — добавила Кузьмина.

Победителями проекта в этом году стали актриса Ольга Кузьмина и фигурист Александр Энберт. Знаменитость, говоря о своей победе на шоу, призналась, что до сих пор не может поверить в это.