Движение поездов на месте схода вагонов в Забайкалье частично восстановлено

Чита, 29 декабря. Железнодорожное движение по одному из путей на месте схода 29 вагонов грузового поезда в Забайкальском крае возобновлено, следует из сообщения региональной железной дороги.

Два задержанных из-за инцидента пассажирских состава отправились по заявленному маршруту. Диспетчерский аппарат Восточного полигона ОАО «РЖД» в настоящее время делает все возможное для оперативного ввода поездов в график движения. На месте событий продолжаются мероприятия по скорейшему восстановлению второго пути. Для этого в работах задействованы два поезда и более 300 специалистов. Однако их деятельность осложняют погодные условия.

«В 03:49 мск восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Кислый Ключ - Артеушка Забайкальской железной дороги», — сказано в сообщении.

Ранее крупная авария с участием грузового поезда стала причиной остановки железнодорожного движения на переезде в Турции. В результате погиб водитель трактора, который не заметил движущийся на него состав.