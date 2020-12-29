Китайские ученые обнаружили опасное последствие обучения на «удаленке»

Пекин, 29 декабря. Школьники на фоне пандемии коронавируса перешли на дистанционное обучение. Ученые заметили, что за полгода у детей начала развиваться близорукость.

Офтальмологи из Школы офтальмологии и оптометрии и глазной больницы Медицинского университета Вэньчжоу в Китае проверили более миллиона школьников на остроту зрения. Проект предполагает проведение такой процедуры на протяжении десяти лет раз в шесть месяцев.

«Среди всех учащихся мы обнаружили, что полугодовое прогрессирование миопии увеличивалось примерно в 1,5 раза во время карантина, введенного из-за COVID-19», — говорится в результатах исследования.

Наибольшему риску подвержены школьники младших классов. Китайские ученые планируют продолжить свой проект и понаблюдать за зрением детей и подростков в долгосрочной перспективе.

Ранее родители самарских школьников потребовали у чиновников не переводить детей на дистанционное обучение. Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян поддержал население и заявил, что как только эпидемиологическая ситуация в городе стабилизируется, все школы вернутся к очному режиму работы.