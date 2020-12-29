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Китайские ученые обнаружили опасное последствие обучения на "удаленке"

Китайские ученые обнаружили опасное последствие обучения на «удаленке»

Пекин, 29 декабря. Школьники на фоне пандемии коронавируса перешли на дистанционное обучение. Ученые заметили, что за полгода у детей начала развиваться близорукость.

Офтальмологи из Школы офтальмологии и оптометрии и глазной больницы Медицинского университета Вэньчжоу в Китае проверили более миллиона школьников на остроту зрения. Проект предполагает проведение такой процедуры на протяжении десяти лет раз в шесть месяцев.

«Среди всех учащихся мы обнаружили, что полугодовое прогрессирование миопии увеличивалось примерно в 1,5 раза во время карантина, введенного из-за COVID-19», — говорится в результатах исследования.

Наибольшему риску подвержены школьники младших классов. Китайские ученые планируют продолжить свой проект и понаблюдать за зрением детей и подростков в долгосрочной перспективе.

Ранее родители самарских школьников потребовали у чиновников не переводить детей на дистанционное обучение. Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян поддержал население и заявил, что как только эпидемиологическая ситуация в городе стабилизируется, все школы вернутся к очному режиму работы.

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