Прах звезды «Стартрека» тайно покоился на МКС с 2008 года

Лондон, 29 декабря. Прах актера сериала «Стартрек» Джеймса Духана 12 лет секретно хранился на Международной космической станции (МКС), сообщает британская газета The Times.

Предприниматель Ричард Гэрриот, который принимал участие в одном из полетов на МКС, тайно пронес с собой прах Духана по просьбе его сына Криса. Космический турист спрятал останки актера, заламинированные в его фотокарточку, в октябре 2008 года. Они находились во внутреннем покрытии европейского модуля «Коламбус».

Джеймс Духан много лет мечтал попасть на МКС. По словам семьи актера, они жалеют, что так долго скрывали информацию о последнем пристанище своего родственника.

Ранее стало известно, что дальнейшая судьба Международной космической станции будет решена в начале 2021 года. Сейчас обсуждается возможность продления ее срока службы до 2030 года.