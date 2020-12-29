Инфекционист объяснила, какие страны быстрее всех справятся с коронавирусом

Москва, 29 декабря. Страны, которые в максимально короткие сроки охватят вакцинацией большую часть населения, смогут быстрее всех переломить ситуацию с распространением коронавируса нового типа.

Такое заявление сделала президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова. Специалист обратила внимание на результаты социологических опросов касательно желания людей вакцинироваться. По ее словам, о готовности сделать прививку от коронавируса заявили 65% европейцев и 97% китайцев. В России только 21% граждан готовы вакцинироваться.

«Этим я обеспокоена», — сказала Шестакова в беседе с РИА Новости.

Уже в первой половине 2021 года у всех россиян может появиться возможность выбрать вакцину от коронавируса. Сейчас сделать выбор препарата могут только некоторые жители определенных регионов РФ.