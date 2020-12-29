Власти ДНР объявили о создании дорожного фонда

Донецк, 29 декабря. Парламент ДНР организовал создание фонда, который будет заниматься ремонтом и содержанием автомобильных дорог республики.

Документы, подтверждающие реализацию проекта, предоставила депутат партии "Свободный Донбасс" Ольга Грязнова. Принятые депутатами поправки "О налоговой системе" и "Об основах бюджетного устройства" помогли подготовить все необходимое, чтобы проект начал функционировать.

Грязнова отметила, что первостепенной задачей является установка особенности формирования и способ пополнения созданного фонда. Его денежные средства будут распределяться между всеми автомобильными дорогами на территории ДНР для их содержания и ремонта. Проект включает в себя также и уход за дорожным полотном во дворах жилых домов.

Помимо новостей о новом дорожном фонде, ранее стало известно что глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о повышении пенсионных выплат жителям республики в 20201 году. Местный ПФР проведет перерасчет пенсий и уже с 1 января они будут индексированы.