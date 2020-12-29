Автор «Игры престолов» считает «Ход королевы» лучшим сериалом 2020 года

Москва, 29 декабря. Писатель-фантаст Джордж Р.Р. Мартин опубликовал в своем блоге пост, в котором похвалил создателей сериала «Ход королевы», вышедший на Netflix.

Автор цикла романов «Песнь льда и пламени» рассказал, что история гениальной шахматистки понравилась ему с первой серии. Писатель признался, что ему близка тема шахмат: в колледже он основал шахматный клуб, а до этого был капитаном школьной команды. Также Мартин отметил, что сериал является достоверной адаптацией романа и предрек шоу множество наград.

Поклонники писателя в комментариях посоветовали ему не отвлекаться на просмотр ТВ-шоу и продолжить работу над последним романом популярной фэнтезийной саги.

Ранее читатели раскритиковали Джорджа Мартина за анонс книги «Пламя и кровь», которая выйдет в продажу 5 мая 2021 года. Фанаты назвали издевательством очередное перенесение сроков публикации последнего романа «Ветра зимы».