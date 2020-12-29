Лебедь «впал в траур» и стал причиной задержки 23 поездов в Германии

Берлин, 29 декабря. «Оплакивающий» своего собрата лебедь не хотел уходить с железнодорожных путей в Германии. На помощь пришлось вызывать спасателей.

Птица находилась рядом со своим мертвым другом, которого вероятно ударило током. Работники железной дороги пытались выманить лебедя, но тот не двигался с места, сообщили в пресс-релизе местной полиции.

«Из-за спасательной операции 23 поезда были задержаны примерно на 50 минут», — отметили в заявлении.

Пожарные из гессенской коммуны Фульдаталь подняли лебедя специальными приспособлениями, после чего выпустили на волю у реки Фульда. Инцидент произошел на участке, который соединяет Кассель и Геттинген.

Ранее инцидент произошел с уже с российским лебедем, который примерз к подводной лодке в Вилючинске. Военные спасли ослабшую птицу и доставили в приют.