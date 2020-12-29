Глава ВОЗ предупредил о новых проблемах в связи с коронавирусом

Женева, 29 декабря. Мировое сообщество справилось не со всеми проблемами, вызванными с COVID-19. Так считает глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус.

Через несколько дней исполнится год с того момента, как ВОЗ узнала о новом коронавирусе. В декабре прошлого года Китай сообщил о случаях заболевания пневмонией, возбудителем которой стал неизвестный тогда вирус.

Гебреисус считает, что сейчас особенно важно изучить геном вируса для дальнейшего определения его новых видов. ВОЗ в настоящее время работает с учеными по всему миру, чтобы понять механизмы изменения вируса.

Руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове ранее назвала нормальным процесс мутации вируса. Она отметила, что эксперты организации будут держать под своим контролем ситуацию с развитием новых разновидностей коронавируса.