Жительница Японии заразилась «южноафриканским» штаммом коронавируса

Токио, 29 декабря. Первый случай «южноафриканского» штамма коронавируса подтвержден на территории Японии. Вирусом заразилась 30-летняя женщина.

Женщина получила положительный результат теста на COVID-19. Десять дней назад она приехала из Южноафриканской Республики (ЮАР). Детальное изучение сданных пациенткой тестов показало, что она заразилась мутировавшим коронавирусом из ЮАР.

Вместе с этим в Японии были выявлены шесть случаев инфицирования «британским» штаммом коронавируса. В настоящее время на территории страны подтверждены 15 случаев заражения новыми штаммами вируса.

Похожий на «британский» штамм коронавирус ранее выявили в Италии. Исследования местных ученых показали, что вирусы имеют схожие черты, но не идентичны друг другу.