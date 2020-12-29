Бывший градоначальник Харькова назвал отношение Киева к Донбассу «скотским»

Киев, 29 декабря. Официальный Киев относится к жителям Донбасса, как к чужим людям, и препятствует их нормальной жизни, заявил бывший мэр Харькова Михаил Добкин.

Экс-чиновник назвал поведение властей по отношению к своему народу нечестным и несправедливым. Он добавил, что Киев считает жителей Донбасса людьми второго сорта.

«Относятся ни по каким законам — ни по человеческим, ни по понятийным, ни по православным — никак не относятся. Это отношение к чужим людям», — сказал Добкин.

Бывший парламентарий посчитал, что такое поведение не может не вызывать вопросы к руководству страны. По его мнению, киевские власти больше хотят вернуть в состав страны не людей, а территории. Добкин уверен, что на украинских граждан в Донбассе им абсолютно плевать, зато за кусок земли готовы «родной народ продать».

Недавно стало известно, что украинский парламент продлил действие закона «Об особом статусе Донбасса». Несмотря на заявление президента страны Владимира Зеленского о внесении поправок в документ, этого так и не случилось. Тем самым украинская сторона снова отодвинула жителей, проживающих на юго-востоке Украины, на «второй план».