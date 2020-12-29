Премию «Артист года» по версии «Яндекс Музыки» получил рэпер Моргенштерн

, 29 декабря. Рэп-исполнитель из Уфы Алишер Моргенштерн удостоился всех главных музыкальных наград уходящего года. Итоги голосования сообщил портал «Яндекс Музыка».

Помимо премии «Артист года», музыкант также получил главный приз за лучший русскоязычный рэп-трек года. Им стала композиция, записанная совместно с исполнителем Элджеем — Cadillac.

Также Алишер почти смог попасть в топ-3 лучших альбомов года. Его сборник треков под названием «Легендарная пыль» занял четвертую позицию в чарте.

Сразу шесть треков Моргенштерна попали в топ-100 «Яндекс Музыки». Сюда входят композиции, которые смогли продержаться на вершине хит-парада не менее двух недель. Среди них Cadillac (15 место), «РАТАТАТАТА» (21 место), El Problema (45 место), трек с Клавой Кокой (47 место), Yung Hefner (62 место) и «Новый мерин» (86 место).

Недавно скандальный рэпер, вопреки всем запретам, выступил на дне рождения калининградского экс-депутата Олега Шкиля. Видео мероприятия было опубликовано на странице Instagram бывшего парламентария.