Водителям перечислили полезные свойства силиконовой смазки для автомобиля

, 29 декабря. Опытные водители знают о преимуществах силиконовой смазки и советуют обрабатывать ею детали автомобиля для дополнительной защиты.

Силиконовую смазку часто используют внутри салона, так как она нейтральна к пластиковым или резиновым деталям, а еще не имеет резкого запаха. Уплотнители на кузове автомобиля с помощью смазки защищают от влаги и трения металлов. Летом она спасает от высыхания, а зимой предотвращает замерзание дверей и замков. Кроме того, смазку используют для обработки дворников. Это ход помогает избежать скрипа.

Смазка подходит аллергикам, так как не вызывает неприятных ощущений. Также она не вредит внешнему виду машины. Если случайно капнуть на сидение, то оттереть можно с помощью ацетона или спиртосодержащей жидкости.

С приходом холодов многие автолюбители жалуются не только на заедающий замок, но и на большой расход топлива. Для экономии горючего эксперты советуют отказаться от длительного прогрева двигателя, следить за давлением в шинах, выбирать маршруты без пробок и обращать внимание на способы торможения.