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Экономист Марчинский сообщил ожидаемый курс доллара в начале 2021 года

Экономист Марчинский сообщил ожидаемый курс доллара в начале 2021 года

Москва, 29 декабря. Россиян ждет курс 76 рублей за доллар на Новый год, заявил финансовый аналитик Ян Марчинский.

По мнению специалиста, негативно на рубль повлияют последние заявления США и Евросоюза в сторону России. Также скажется введение ограничительных мер из-за пандемии по всему миру. Поскольку с наступлением новых локдаунов наблюдается падение спроса на углеводород, который продает Москва.

«Но если все будет так, как сейчас, а рубль находится на перепроданных значениях, то я не ожидаю его еще более сильного снижения по отношению к доллару», — сообщил Марчинский.

Он отметил, что серьезных изменений в курсе валют ждать не стоит, поскольку мировому рынку в предновогодний период характерно небольшое перемирие.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, кому выгодна слабая российская валюта. Также председатель ЦБ выступила за «плавающий рубль».

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