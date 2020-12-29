Стали известны подробности индексации зарплат в 2021 году

Москва, 29 декабря. Работодатели в 2021 году повысят своим сотрудникам заработную плату, согласно Трудовому кодексу РФ. Такое заявление сделала юрист Светлана Краснянская.

Эксперт заявила, что величина индексации привязана к значению роста цен на товары и услуги. Также повышение заработной платы должны обеспечить те работодатели, у которых в штате имеются сотрудники, получающие денежное вознаграждение на уровне ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Это относится к работниками, которые официально трудоустроены на полный день, передает «Прайм».

Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством. Другие работодатели производят индексацию в порядке, который установлен коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами (ЛНА).

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