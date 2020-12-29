Максим Галкин покажет трудности дистанционного обучения в своем мини-фильме

Москва, 29 декабря. Популярный телеведущий и юморист Максим Галкин создал свой канал на YouTube и анонсировал небольшой фильм о трудностях удаленного обучения.

Мини-фильм Максима Галкина получил название «Дистанционка». В нем комик расскажет про онлайн-обучение, которое затронуло всех школьников и студентов из-за пандемии коронавируса. Небольшой фрагмент он опубликовал в своем Instagram. Артист предстал в шести разных образах.

В основу сюжета взяты реальные события. Зрители увидят все сложности обучения на карантине. В своем проекте Галкин высмеивает молодежную лексику и современных блогеров. С начала работы канала на артиста подписались уже больше 12 тысяч человек.

«У меня завтра на моем канале YouTube маленькая премьера. Мини-фильм «Дистанционка» по мотивам обучения онлайн. Здесь фрагмент, а весь скетч будет доступен завтра (29 декабря — Прим. ФАН) на моем канале», — рассказал телеведущий.

Максим Галкин долго откладывал открытие своего канала на онлайн-площадке. Своим подписчикам он пообещал много смешных видеороликов и зарисовок из жизни.

Одним из первых видео на YouTube-канале стала пародия на мэра Москвы Сергея Собянина и президента России Владимира Путина. Артист показал ироничный скетч о дистанционном диалоге градоначальника с главой страны.