Осужденный за ДТП актер Ефремов вернется на телеэкраны в 2021 году

Москва, 29 декабря. Сериал «Полет» с актером Михаилом Ефремовым выйдет на телевидении в следующем году. Автором проекта стал сценарист и режиссер Петр Тодоровский.

Сериал выполнен в жанре психологической драмы. Главную роль в нем сыграет Михаил Ефремов, который в настоящее время отбывает наказание за смертельное ДТП в центре Москвы.

Сам Тодоровский заявляет, что «Полет» рассказывает о пороках, которые есть у каждого из людей. Речь идет о «внутренних демонах», от которых пытается убежать человек.

Вместе с Михаилом Ефремовым в сериале снялись Оксана Акиньшина и Никита Ефремов. Премьера проекта запланирована на 2021 год на телеканале ТНТ.

Актер Михаил Ефремов ранее в очередной раз разорвал сотрудничество с адвокатом Андреем Алешкиным. Правозащитника для актера нанял скандальный шоумен Никита Джигурда.