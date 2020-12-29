Возможность выбрать вакцину от коронавируса появится у россиян в 2021 году

Москва, 29 декабря. Уже в первой половине следующего года у всех россиян может появиться возможность выбрать вакцину от коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Выбрать препарат для иммунизации организма от возбудителя COVID-19 сейчас могут некоторые жители определенных регионов РФ. Дозы вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор», небольшими партиями постепенно уходят в гражданский оборот. Их уже доставили в Тульскую и Ростовскую области, а также Москву.

«И сейчас только-только были направлены две новые партии в гражданский оборот, они уже по более широкому кругу субъектов РФ задействованы», — уточнила Голикова.

Ранее вице-премьер сообщила о доступности медицинской помощи в федеральных клиниках без направления от врача. По ее словам, такая возможность появилась у россиян в результате реформирования системы обязательного медицинского страхования. Нововведение вступит в силу с 2021 года.