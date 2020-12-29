Сотрудник «Донбасс Оперы» получил медаль за спасение девушки

Донецк, 29 декабря. Церемония награждения в честь Дня спасателя прошла в зале совещаний МЧС ДНР в Донецке. В рамках мероприятия награду получил сотрудник театра оперы и балета Юрий Соколов.

Работник Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. Соловьяненко Юрий Соколов 6 июня спас жизнь девушки, которая тонула на одном из водоемов. Он не только вытащил ее из воды, но и провел реанимационные действия. За свое мужество и самоотверженность молодой человек получил награду «За спасение жизни».

С начала года подразделения МЧС ДНР провели 21 тысячу выездов. Свыше семи тысяч выездов связаны с ДТП, около 13 тысяч выездов осуществлялись на места пожаров. С января сотрудники МЧС спасли 876 местных жителей, включая 61 ребенка.

День спасателя 27 декабря отметили в России. По случаю праздника свои поздравления сотрудникам и ветеранам МЧС высказал президент России Владимир Путин. В этом году ведомство отметило свое 30-летие.