Побывавшие в России иностранцы поделились эмоциями от путешествий на поезде

Москва, 29 декабря. Туристы со всего мира обменялись впечатлениями от поездок на российских поездах. Соответствующие сообщения появились в социальной сети Reddit.

Пользователи подчеркнули, что путешествовать на российских поездах абсолютно безопасно и комфортно. Однако подготовиться все же стоит. Опытные туристы порекомендовали брать с собой легкую одежду, поскольку вагоны хорошо отапливаются. Также, по их словам, важно запастись водой в бутылках и туалетной бумагой.

«Захватите угощения со своей родины — русские любят делиться едой в дальних поездках», — отметил один из пользователей.

Другой путешественник предупредил, что во время поездок в России могут отсутствовать Wi-Fi и розетки. Некоторые рассказали об утренних очередях в туалет и редко встречающихся англоговорящих попутчиках.

Австрийский журналист Андрэ Баллин поделился своими впечатлениями от поездки в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Он остался доволен визитом и порекомендовал взрослым отвезти туда детей.