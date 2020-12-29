Регионы получат дополнительные возможности по контролю за продажей алкоголя

Москва, 29 декабря. Российские сенаторы внесли законопроект, который направлен на дальнейшую легализацию алкогольного рынка и совершенствование механизмов контроля по розничной продаже продукции.

Авторами законопроекта выступили председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, сенаторы Константин Долгов, Андрей Епишин, Сергей Рябухин, Ахмат Салпагаров, Валерий Семенов и Вадим Харлов. Они предлагают внести изменения в статью 23 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции».

Региональные органы государственной власти планируют наделить дополнительными полномочиями по контролю и надзору за розничной продажей алкоголя. Вопросы, которые необходимо проверить в рамках надзорных мероприятий, дополнят проверкой соблюдения требований о запрете реализации спиртных напитков, если их оборот не зафиксирован в ЕГАИС.

Контроль за реализацией алкогольной продукции продолжается в Башкирии. В этом году сохранится ряд ограничений на продажу спиртных напитков в новогодние праздники. Закон приняли в прошлом году, а в этом он продолжит действовать, чтобы свести к минимуму риски распространения коронавируса.