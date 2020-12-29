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Регионы получат дополнительные возможности по контролю за продажей алкоголя

Регионы получат дополнительные возможности по контролю за продажей алкоголя

Москва, 29 декабря. Российские сенаторы внесли законопроект, который направлен на дальнейшую легализацию алкогольного рынка и совершенствование механизмов контроля по розничной продаже продукции. 

Авторами законопроекта выступили председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, сенаторы Константин Долгов, Андрей Епишин, Сергей Рябухин, Ахмат Салпагаров, Валерий Семенов и Вадим Харлов. Они предлагают внести изменения в статью 23 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции».

Региональные органы государственной власти планируют наделить дополнительными полномочиями по контролю и надзору за розничной продажей алкоголя. Вопросы, которые необходимо проверить в рамках надзорных мероприятий, дополнят проверкой соблюдения требований о запрете реализации спиртных напитков, если их оборот не зафиксирован в ЕГАИС.

Контроль за реализацией алкогольной продукции продолжается в Башкирии. В этом году сохранится ряд ограничений на продажу спиртных напитков в новогодние праздники. Закон приняли в прошлом году, а в этом он продолжит действовать, чтобы свести к минимуму риски распространения коронавируса.

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